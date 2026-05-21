Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde icra edilen, milli unsurlarla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldığı EFES-2026 Birleşik, Müşterek, Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gündüz safhasını yerinde izledi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES-2026 Tatbikatı'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı birleşik müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olduğunu söyleyerek, 'Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden bin 300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Dostlarımıza güven aşılayan ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes Tatbikatı'nı, Malazgirt'ten 10 yıl sonra 1081'de Çakabey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak, denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz' dedi.

'BURADA 2 BİN 500 YILLIK BİR KURMAY AKLIN TECELLİSİ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes Tatbikatı, bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2 bin 500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine 'Mehmetçik' adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var. Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır' diye konuştu.

'TÜRK ORDUSU İSTİKRARIN ORDUSUDUR'

'Hamdolsun, o hafızayı da o mefkureyi de ordumuzun her bir mensubu layıkıyla deruhte etmeye devam ediyor' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk ordusu; barışın ordusudur, Türk ordusu huzurun ordusudur, Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı, İstiklal Marşı'mızdır. 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' mısralarında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz; en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu; ülkesi ve milletinin güvenliliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın en önemli güvencesidir. EFES-2026 Tatbikatı'nın tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge, aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı, yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor' dedi.

'TÜRKİYE'Yİ BU FIRTINALI SULARDAN SAHİL-İ SELAMETE ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken, biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte, bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Ay başında 120 farklı ülkeden bin 700'ü aşkın firmanın iştirak ettiği Saha Expo-2026'da sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı arttırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahil-i selamete çıkarmak istiyoruz. EFES-2026 Tatbikatı'nda sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğuyla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken, batıyla diyaloğumuzu arttırmamızın, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan iş birliği çabalarımızın gerisinde bu yaklaşım vardır. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında, barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Tarih, Türk milleti ile dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur. Mehmetçik diğer tüm hasretlerinin yanı sıra aynı zamanda dostluğundan emin olunan kuvveti demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz' diye konuştu.

'GURUR VERİCİ BİR SEVİYEYE ULAŞMIŞ BULUNUYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de küresel ve bölgesel güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve kırılgan hale geldiği, risklerin ve tehditlerin çeşitlenerek arttığı kritik bir süreçten geçildiğini belirtip, 'Bu hassas dönemde üç temel hususun her zamankinden daha fazla önem kazandığını değerlendiriyoruz. Bunlardan ilki, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima harbe hazır tutulmasıdır. Efes-2026 Tatbikatı da kahraman ordumuzun yüksek disiplin seviyesini sevk ve idare kabiliyetini, hızlı reaksiyon yeteneğini ve müşterek operasyon gücünü açık şekilde ortaya koymaktadır. İkinci önemli husus ise yerli, milli ve modern savunma sanayimizin ulaştığı seviyedir. Zat-ı devletlerinizin liderliğinde, son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya konan güçlü vizyon, kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz' açıklamasında bulundu.

'DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Güler, 'Bir dönem dışa bağımlı olduğumuz birçok kritik sistem, bugün çok şükür kendi mühendislerimiz ve milli imkanlarımızla geliştirilmektedir. Tatbikat kapsamında da gururla müşahede ettiğimiz milli silah sistemi, mühimmat insansız platform ve teknolojik kabiliyetlerimiz, güvenlik politikamızın en önemli dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Bu alanda tam bağımsızlık hedefiyle kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Efes-2026 Tatbikatı'na fiili ve gözlemci katılımlarla birlikte 50 farklı ülkeden asker, personelin iştirak etmesi de ülkemize duyulan güvenin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygın konumunun ve geliştirdiğimiz güçlü ilişkilerin somut bir göstergesidir. Bu yönüyle tatbikatın müttefiklik ruhunu güçlendirdiğini ve birlikte çalışabilirliği artırdığını memnuniyetle müşahede ettik' dedi. (DHA)