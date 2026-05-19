1973 yılında ABD’nin Şikago kentinde bir eğlence mekanında garson olarak çalışmaya başlayan Kasım Pırlant, daha sonra restoran ve emlak sektörüne adım attı. 1985 yılında Türkiye’ye dönen Pırlant’ın, o dönemde 9 alışveriş merkezine sahip olduğu belirtildi. Özellikle İzmir’de yaptığı milyonlarca liralık yatırımlarla iş dünyasında dikkat çekti.

Jackson Kardeşler Gerçeği Yıllar Sonra Öğrendi

ABD’de doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, anneleri Carolyn Jackson’ın yıllar önce söylediği “Babanız bizi terk etti” sözlerinin ardından biyolojik babalarını araştırmaya başladı.

Annesinin çalıştığı Şikago Club’a giden kardeşler, burada Kasım Pırlant’ın da geçmişte aynı mekanda çalıştığını öğrendi. İnternet üzerinden yaptıkları araştırmalar sonucu Pırlant’ın İzmir’de yaşadığını tespit eden kardeşler, Türkiye’ye gelerek iş insanıyla görüştü.

DNA Testi Gerçeği Ortaya Çıkardı

Kasım Pırlant’ın kendilerini hukuken kabul etmediğini belirten Jackson kardeşler, 2018 yılında babalık davası açtı. Dava süreci devam ederken Pırlant, 2023 yılında hayatını kaybetti.

Mahkeme tarafından alınan DNA örneklerinde Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson ile Kasım Pırlant arasında yüzde 99,9 oranında biyolojik uyum bulunduğu tespit edildi. İzmir 13’üncü Aile Mahkemesi, iki kardeşin Kasım Pırlant’ın çocukları olarak nüfusa kaydedilmesine karar verdi.

Yargıtay Kararı Onadı

Yerel mahkemenin kararına yapılan itirazların ardından dosya Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

Kararda, dosyadaki deliller, DNA raporları, tarafların savunmaları ve yargılama sürecinin birlikte değerlendirildiği belirtilirken, yapılan temyiz başvurularının kararı bozacak nitelikte olmadığı ifade edildi.

Miras Davaları Devam Ediyor

Öte yandan Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson’ın, Kasım Pırlant’ın vasiyetinin iptali ve alışveriş merkezlerinin satışına yönelik itiraz davalarının sürdüğü öğrenildi.