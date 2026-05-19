19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün olarak tarihte önemli bir yere sahip bulunuyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının yıl dönümü olarak kabul ediliyor.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a Çıktı

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti ağır şartlar altında işgal edilmeye başlanırken, Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile yola çıktı. Atatürk ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ulaştı.

Bu adım, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilk resmi hareketi olarak tarihe geçti. Samsun’da başlayan süreç daha sonra Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam etti.

Kurtuluş Savaşı’nın İlk Adımı Oldu

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktıktan sonra işgallere karşı milli direnişi örgütlemeye başladı.

Amasya Genelgesi’nde “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözüyle bağımsızlık mücadelesinin temelleri atıldı. Ardından Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli birlik güçlendirildi.

Atatürk Bu Bayramı Gençlere Armağan Etti

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan etti. İlk olarak “Gençlik ve Spor Bayramı” adıyla kutlanan bayram, Atatürk’ün vefatının ardından “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” adını aldı.

1938 yılında resmi bayram olarak kabul edilen 19 Mayıs, bugün Türkiye genelinde törenler, yürüyüşler, spor etkinlikleri ve konserlerle kutlanıyor.

19 Mayıs’ın Önemi Nedir?

19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak görülüyor. Aynı zamanda gençliğe verilen önemin göstergesi kabul edilen bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki en kritik dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.