İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan karar doğrultusunda 19 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliği statüsüne yükseltildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yükseltilen isimler arasında farklı illerde görev yapan kaymakamlar, vali yardımcıları ve mülkiye müfettişleri yer aldı.

Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilen İsimler

Karara göre; Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı Mustafa Güngör, Mülkiye Müfettişi Mesut Tabakcıoğlu, Kırıkkale Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Van Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş ve Mülkiye Müfettişi Doğan Kemelek birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Ayrıca Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Eyyübiye Kaymakamı Yusuf Turan, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Orhan Yalınız ve Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan da listede yer aldı.

Listede Çok Sayıda Kaymakam ve Müfettiş Yer Aldı

Kararla birlikte Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Mülkiye Müfettişi Murat Öztürk, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Mülkiye Müfettişi Cevdet Bakkal, Mülkiye Müfettişi Ekrem Çeçen ve Mülkiye Müfettişi Halid Yıldız da birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Son olarak Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da yeni statüye geçirilen isimler arasında yer aldı.

Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte toplam 19 mülki idare amirinin görev statüsü yükseltilmiş oldu. Kararın ardından atamaların idari süreçlere etkisinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.