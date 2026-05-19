İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce seyir halindeki taksiye çarptı ardından bir binanın girişindeki merdiven boşluğuna düştü. Kazada yaralanan sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kasımpaşa yönünde ilerleyen 34 MPT 632 plakalı otomobilin sürücüsü Sadettin T., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki demir dubalara, ardından aynı istikamette seyreden 34 TTG 87 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan bir binanın girişindeki merdiven boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Sadettin T.’nin 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.