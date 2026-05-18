Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında kızıyla oturan Saniye Aksu'nun evinde dün yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden komşuların ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, içeride mahsur kalan Aksu'yu bilinci kapalı halde evden çıkardı. Ağır yaralanan Saniye Aksu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Aksu, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahaleye rağmen bugün kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.