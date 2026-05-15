Edinilen bilgilere göre, “yolsuzluk” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte bu sayı 25’e çıktı.

Operasyon kapsamında 35 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Bu şüpheliler arasında:

33 belediye görevlisi

27 özel şirket yöneticisi

bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin;

“zincirleme şekilde nitelikli zimmet”, “evrakta sahtecilik”, “vergi usul kanununa muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “görevi kötüye kullanma” gibi suçlamalarla soruşturulduğu kaydedildi.

Belediye başkan yardımcısı ve yakınlarına gözaltı

Soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcısı S.Y.’nin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin gözaltına alındığı bildirildi.

İddialara göre S.Y.’nin, oğlu adına kurduğu şirket üzerinden belediyeye fatura keserek haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Bu kapsamda S.Y.’nin oğlu ve kız kardeşinin de Ankara’da gözaltına alınarak Eskişehir’e getirildiği aktarıldı.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, operasyonla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.