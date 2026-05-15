Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Konya programı kapsamında Konya Valisi İbrahim Akın’a ziyarette bulundu.

Yerel basın ve iş birliği gündemdeydi

Gerçekleşen görüşmede, Basın İlan Kurumu’nun faaliyetleri, yerel basının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ve kurumlar arasındaki iş birliği konuları değerlendirildi. Ziyaretin karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçtiği öğrenildi.

Vali İbrahim Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Genel Müdür Çay da ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti.