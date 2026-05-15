CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki programları kapsamında ilk olarak Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışı ve yeni araç filosu tanıtımına katıldı.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Deniz Yücel, Seda Kaya Ösen, CHP İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de katıldı.

'ÖZ GÜVENLE SÖYLÜYORUM'

'Kendisine güvenen varsa sandığı önümüze koysun, karşımıza çıksın' diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Fellik fellik sandıktan kaçıyorlar, seçimden kaçıyorlar. Erdoğan'a söylüyorum; senin önünde, gece uykunda sayıklamaya başlasan canlı yayında veren 30 tane kanal var. Bu kadar iş yaptınız, gelin bu milletin önünde erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor görelim. 'CHP çöp, çukur, yolsuzluk demek' diyorsunuz ya millet inanıyorsa seni seçer. 5 yıl daha görev alır, rahat edersin. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum.'

'GENİŞ BİR KİTLEYE HİTAP EDİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise 'Burası 4 mahallenin ortak kullanım alanı niteliği taşıyor. Yani geniş bir kitleye hitap ediyor. FIFA standartlarında halı sahası ve basketbol sahasıyla, voleybol ve tenis kortuyla, yürüyüş ve koşu parkuruyla aktif bir merkez yarattılar. Yüzlerce ağaç ve bitki dikildi. 10 yıl önce Batman'da şehit düşen Aybüke Öğretmenimiz de unutulmadı. Şenay Aybüke Yalçın Parkı, yenilenerek hizmete açılıyor. Bayraklı Belediyemizin tamamen kendi imkanlarıyla, öz kaynaklarıyla hizmet filosuna kazandırdığı 38 yeni araç var' dedi.