3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'ya yönelik başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İZDOĞA eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken, İZBETON davasından tutuklu bulunan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.