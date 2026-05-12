

71 Kalem Diş Sarf Malzemeleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/824835

1- İdarenin 1.1. Adı : ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI ÜLKÜ ULUSOY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Bahçelievler Mah. Abay Kunanbay Cad. No:50 GÖLBAŞI/ANKARA GÖLBAŞI/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03124851420 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 08.06.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Ankara Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Bahçelievler Mah. Abay KUNANBAY Cad. No:50 Gölbaşı/ANKARA



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 71 Kalem Diş Sarf Malzemeleri Alım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 71 Kalem

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara Gölbaşı Ülkü Ulusoy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Bahçelievler Mah. Abay KUNANBAY Cad. No:50 Gölbaşı/ANKARA 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin bir parçası olarak ihale dokümanındaki ihtiyaç listesine göre teslimat yapılacaktır. Teslimatlar işe başlama tarihinden itibaren teslim edilecektir. Teslimatlar sözleşme imzalanmasından itibaren 10 (on ) gün içerisinde uhdenizde kalan malzemelerin yüzde yirmisi kurumla irtibata geçilerek kurum talebi ve stok durumlarına göre teslim edilecektir. Öngörülemeyen durumlar olması halinde idarece en az 10 (on ) gün önce bildirim yapmak kaydı ile idare teslimat programında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Siparişlerin yazılı olması şartı aranmaz, telefon ,mail veya faks ile yapılan siparişler en geç 10 (on) gün içerisinde Hastane Tıbbi Malzeme deposunun göstereceği yere teslim edilecektir. (Malzeme teslimatı sırasında firma yetkilisi veya firma tarafından görevlendirilen sorumlu kişi tarafından teslimat yapılacaktır.) İdarelerin ihtiyaç miktarları ihale yetkilisinin onayı ile değiştirilebilecektir. İhale yetkilisi onayı ile ihtiyaç miktarında değişiklik yapılması durumunda ödeme teslim alan idarenin bağlı bulunduğu saymanlık müdürlüğünce yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 gün içinde işe başlanır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren belge

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Numunelere ait UBB Belgeleri

TİTUB Kaydı

UBB Belgeleri 4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



