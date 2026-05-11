Osijek’te gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, büyük kadınlar 25 metre standart tabanca kategorisinde gösterdiği performansla üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcu, turnuvada daha önce de Sertaç Yıldırım ile birlikte mücadele ettiği 25 metre tabanca düet kategorisinde bronz madalya elde etmişti.

Türkiye’nin Madalya Sayısı 2’ye Yükseldi

Milli sporcuların elde ettiği derecelerle birlikte Türkiye’nin şampiyonadaki toplam madalya sayısı ikiye çıktı.

11 sporcuyla organizasyonda yer alan Türkiye kafilesi, müsabakalarını 14 Mayıs’ta tamamlayacak.