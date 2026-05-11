Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan açıklamada, Ankara’da gün içerisinde kısa süreli ancak yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların görülebileceği bildirildi. Özellikle bazı ilçelerde yağışın etkisini artırmasının beklendiği ifade edildi.

Yetkililer, hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini belirterek vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini istedi.

Sel ve Fırtına Uyarısı

Valilik açıklamasında; ani sel, su taşkını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Yağış anında ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin trafikte dikkatli hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların ve sürücülerin olası risklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.