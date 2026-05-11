Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından Konya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkenti seçilmesi nedeniyle düzenlenen açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bak, 'İslam medeniyetinin en büyük gücü, sahip olduğu genç nüfus ve bu gençliğin taşıdığı yüksek ideallerdir. İnancından, tarihinden ve kültüründen güç alan bir gençlik; daha adil, daha müreffeh ve daha güçlü bir geleceğin teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, geçmişten aldığı ilhamla bugün de İslam dünyasında birlik, dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi adına öncü rol üstlenmektedir. Ülkemiz, tarihi birikimi, stratejik konumu ve güçlü kurumsal yapılarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ülke ve kuruluşlarıyla her alanda birlikte hareket etmeye gayret göstermektedir. Gençlik alanında yürüttüğümüz çalışmalar da bu vizyonun önemli bir parçasıdır. İstanbul'da mukim İslam İşbirliği Gençlik Forumu, ortak inanç ve değerlerimiz çerçevesinde gençlerimizi çok çeşitli etkinliklerde buluşturarak 20 yılı aşkın süredir sadece bölgemizin değil; tüm dünyanın geleceğine umut olmaktadır' dedi.

'GENÇLERİMİZİN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Bak, gençlerin gelişimini desteklediklerini belirterek, 'Bu noktada Bakanlığımız da her yıl farklı temalarda düzenlenen gençlik kamplarımızda İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden gençlerimizi ağırlayarak forumu desteklemektedir. Bu kamplarda gençlerimiz; medyadan gönüllülüğe, çevre bilincinden girişimciliğe kadar pek çok alanda birlikte öğrenmekte ve üretmekte, kalıcı dostluklar kurmaktadır. Bunun yanı sıra, uluslararası gençlik projeleri, değişim programları, spor organizasyonları ve kültürel etkinliklerle gençlerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ediyoruz' diye konuştu.