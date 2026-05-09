Konya’nın Beyşehir ilçesinde tüfek atölyesi sahibi Necati Sandal, borç-alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Beyşehir ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi’nde tüfek atölyesi işleten ve aynı zamanda Yeniden Refah Partisi mahalle başkanlığı görevini yürüten Necati Sandal’ın, iddiaya göre bir grupla borç meselesi nedeniyle tartıştığı öğrenildi.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal’a tüfekle ateş açıldı. Sırtından vurulan Sandal kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necati Sandal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

YRP’den başsağlığı mesajı

Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Başkanı Muhittin Kazan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanımız kıymetli dava arkadaşımız Necati Sandal Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.