Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği “MV Hondius” adlı yolcu gemisinin İspanya’nın Tenerife Adası’na yanaşmasıyla ilgili bölge halkına yönelik açıklama yaptı. Ghebreyesus, mevcut durumun Covid-19 pandemisiyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak halk sağlığı riskinin düşük seviyede olduğunu belirtti.

“Yeni bir Covid-19 vakası değil”

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Tenerife halkına hitaben yayımladığı açık mektupta, 2020’de yaşanan pandemi sürecine atıfta bulunarak endişeleri anladıklarını ifade etti.

Ghebreyesus, “Bu durum yeni bir Covid-19 vakası değildir. Halk sağlığı açısından risk düşük seviyededir” dedi.

Gemide 3 kişi hayatını kaybetti

Hantavirüsün Andes varyantını taşıdığı belirtilen “MV Hondius” adlı yolcu gemisinde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği, ancak gemide aktif semptom gösteren yeni bir vaka bulunmadığı aktarıldı.

DSÖ’nün bir uzmanının tıbbi ekipmanlarla birlikte gemide görev yaptığı da açıklandı.

Yolcular karantinaya alınarak tahliye edilecek

İspanyol yetkililerin kapsamlı bir tahliye planı hazırladığı belirtilirken, yolcuların Granadilla sanayi limanında karaya çıkarılacağı ve yerleşim alanlarından uzak tutulacağı bildirildi.

Tahliye sürecinde yolcuların korumalı araçlarla ve kontrollü bir koridor üzerinden ülkelerine gönderileceği, bölge halkıyla hiçbir temas kurulmayacağı ifade edildi.

“Dayanışma örneği sergilendi”

Ghebreyesus, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e geminin kabul edilmesi nedeniyle teşekkür ederek bu adımı “dayanışma ve ahlaki sorumluluk” olarak nitelendirdi.

23 farklı ülkeden yaklaşık 150 kişinin gemide bulunduğunu belirten Ghebreyesus, sürecin Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında yönetildiğini ve Tenerife’nin en uygun liman olarak seçildiğini söyledi.

DSÖ süreci yerinde takip edecek

DSÖ Genel Direktörü, süreci yakından takip etmek üzere Tenerife’ye gideceğini ve sağlık çalışanları ile liman ekipleriyle bir araya gelerek dayanışma mesajı vereceğini açıkladı.

Ghebreyesus ayrıca gemi kaptanı, mürettebat ve işletmeci şirketin sürece katkı sağladığını belirterek tüm taraflara teşekkür etti.