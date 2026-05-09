19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu (KARDEF) tarafından düzenlenen organizasyonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu Selanik’teki evden alınan toprak bisikletçiler aracılığıyla Samsun’a ulaştırılmak üzere Tekirdağ’a getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinden alınan toprak, Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletçiler tarafından Yunanistan’daki İpsala Sınır Kapısı’na getirildi. Burada Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne Temsilcisi Utku Zorlutuna tarafından teslim alınan toprak, Tekirdağ’a ulaştırıldı.

Pedallarla Tekirdağ’a taşındı

Bisikletçiler tarafından Malkara ilçesine getirilen toprak, burada Türkiye Bisiklet Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon’a teslim edildi. Malkara’dan yola çıkan ekip, Tekirdağ kent merkezine ulaşarak Gençlik Merkezi önünde karşılandı.

Karşılama programında bisikletçileri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürü Arzu Yiğit ile Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Mutlu karşıladı.

“Anlamlı bir etkinlik”

Tekirdağ Temsilcisi Yavuz Limon, organizasyonun büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Ata toprağını Samsun’a ulaştırmak üzere yolculuğumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Arzu Yiğit ise etkinliğin 19 Mayıs ruhunu yaşattığını ifade ederek bisikletçileri tebrik etti.

Samsun’a ulaştırılacak

Selanik’ten alınan Atatürk toprağının, bisikletçiler tarafından etaplar halinde taşınarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun’a ulaştırılacağı bildirildi.