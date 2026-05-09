Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 33 kişinin tutuklandığını ve hazırlanan iddianamenin Bartın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılamanın başladığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 18 Nisan 2026’da gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde yürütüldüğü, dijital deliller ve kolluk çalışmaları sonucunda mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerce istismara uğradığı yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 10 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) ve 26 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği ifade edilirken, dosyada 9 SSÇ ve 24 şüphelinin tutuklu bulunduğu, 3 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, mağdur çocuğun korunması ve yargı sürecinin hassasiyetle yürütülmesi için çalışmaların sürdüğü vurgulanarak, kimlik ifşasına yol açabilecek paylaşımlardan kaçınılması çağrısı yapıldı.