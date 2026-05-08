BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 10 gün önce elektrik akımına kapılan bakım onarım işçisi Ramazan Yeşilsu (40), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 28 Nisan'da Amasra ilçesine bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. Elektrik hattı yenileme ve bakım çalışmaları sırasında akıma kapılan Ramazan Yeşilsu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşilsu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara'da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ramazan Yeşilsu, tüm müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti. Yeşilsu'nun cenazesinin, Amasra ilçesine bağlı İnciğez köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)