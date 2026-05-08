Ufuk Üniversitesi Prof. Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu'nda yapılan sempozyuma, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Türkiye'de son yıllarda motosiklet kullanımının hızlı bir şekilde arttığını, büyükşehirlerde trafik yoğunluğu, zaman baskısı ve hızlı teslimat ihtiyaçlarının motosiklet sürücülerini günlük yaşamın merkezine taşıdığını söyledi.

Gelişmiş ülkelerde motosiklet kullanımının yaygın olduğuna dikkati çeken Ilıcalı, 'Sistem, eğitim, altyapı, denetimle desteklenmektedir. Ayrılmış şeritler, güvenli sürüş eğitimleri, teknolojik denetimler ve kurallara uygun kültürü birlikte işletilmektedir. Bizim de ülke olarak bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Özellikle genç motosiklet kullanıcılarımızın hız kavramını özgürlükle karıştırmaması gerekir. Gerçek özgürlük güvenli şekilde eve dönebilmektir. Hiçbir sipariş, hiçbir ekonomik gerekçe insan hayatından daha değerli değildir.' dedi.

Küçük yaşta trafik konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak için okul etkinliklerinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ilıcalı, trafik güvenliğinin sadece ulaşım meselesi olmadığını aynı zamanda bir medeniyet meselesi olduğunu ifade etti.

- 'Hız baskısı belki de problemlerin en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor'

Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu da konuşmasında, Trafik Haftası'nın üniversitede yıllardır önemle kutlandığını vurgulayarak, son yıllarda trafik güvenliği konusundaki farkındalığın arttığını, bu yıl motosikletler ve motokuryelerin ele alınmasının ise anlamlı olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Haliloğlu, 'Büyükşehirlerde yemek, ilaç ve tüm temel ihtiyaçlarımızın lojistiğini artık motokuryeler aracılığıyla sağlıyoruz. Sektör, 'ne kadar hızlı, o kadar iyi' yaklaşımını bir pazarlama politikası haline getirdi. Örneğin, siparişin belirli bir dakika içinde teslim edilmemesi durumunda ücret alınmayacağı yönündeki vaatler, motokuryeler üzerinde ciddi bir hız baskısı oluşturuyor. Bu baskı, yaşanan problemlerin en önemli nedenlerinden biridir. Bu konunun bugün masaya yatırılarak tartışılması büyük önem taşıyor.' diye konuştu.

- 'Her gün iki ilkokulda 'Trafikte küçük hata yoktur' sosyal sorumluluk projemizi sergiliyoruz'

AA muhabirine Trafik Haftası'na ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tüm dünyada Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Ilıcalı, Ufuk Üniversitesi ve Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı ile motosikletler ve motokuryelerin güvenliğini öne çıkaran sempozyumun düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

'Türkiye, son 23 yılda ulaştırma alanında büyük bir gelişim gösterdi. Yollar, köprüler, deniz altı tünelleri, hava ve demir yolları inşa edilerek ulaşım çeşitlendirildi. Ancak ulaştırma altyapısındaki bu yüksek standartlara ve onca emeğe rağmen kara yollarındaki ölümlü ve yaralanmalı kazalarda insan hatası payı yüzde 99 seviyesinde seyrediyor. Son 15 yıllık verileri incelediğimizde, bu kusur payının yüzde 90'ının sürücü, yaya ve yolcu unsurları da eklendiğinde ise toplam yüzde 99'unun insan kaynaklı olduğu görülüyor.'

Ilıcalı, 'Öğrencilerimize küçük yaşta trafik bilinci ve kültürü kazandırmamız gerekiyor. Bu kapsamda dernek ve üniversite olarak Milli Eğitim Bakanlığı adına İstanbul'da her gün iki ilkokulda dijital tiyatro oyunlarıyla 'Trafikte küçük hata yoktur' sosyal sorumluluk projemizi sergiliyoruz. Öğrenciler üzerinde büyük etki bırakan bu çalışmalara herkesin benzer projelerle destek vererek devlete yardımcı olması gerekiyor.' diye konuştu.

Trafik cezalarında caydırıcılığın önemli olduğuna vurgu yapan Ilıcalı, trafik cezalarına ilişkin yasal düzenleme yapıldığını belirterek, denetimlerle birlikte kazalarda önemli azalmalar yaşanacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin dört aylık değerlendirmesine göre kazalarda ve ölümlü kazalarda geçen yıla oranla günlük ortalama yüzde 10'luk bir azalma olduğunu hatırlatan Ilıcalı, cezaların caydırıcılığıyla birlikte kazalarda yüzde 99 oranında payı bulunan insan hatasının azaltılmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğine değinen Ilıcalı, 'Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 83'ü beş temel hatadan kaynaklanıyor. Sürücüler kırmızı ışık ve hız ihlali yapıyor, takip mesafesini ayarlayamıyor. Bu kapsamda bir taraftan küçük yaşta trafik bilinci oluşturulurken, diğer taraftan İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen etkin denetimler ve caydırıcı cezalarla bu sorunun üzerine gidiliyor. Türkiye'nin hayata geçirdiği büyük projelerin yanı sıra bu adımlarla da önemli bir mesafe kat edeceğimize inanıyorum.' diye konuştu.

Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı toplantısındaki '2030'da ölümlü can kayıplarını trafikte yüzde 50 azaltacağız. 2050'de sıfır yapacağız.' sözlerini anımsatarak, 'Bu işleri hızlı bir şekilde yaparsak gerçekten o hedeflere de ulaşacağımıza inanıyorum.' dedi.

- 'Çok önemli motosiklet sorunları var'

Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1986 yıllarında başlayan trafik haftası çalışmaları kapsamında Ufuk Üniversitesi ve Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı olarak sempozyum düzenlediklerini söyledi.

Motosiklet ve motokuryelerin problemlerinin ülke çapında karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla sempozyumun düzenlendiğine dikkati çeken Pabuçcu, 'Çok önemli motosiklet sorunları var. Bunlardan birincisi kask sorunu. Bu kask ithal ediliyor. Çok pahalı. Pahalı olduğu için motokuryeler bunu alamıyorlar. Motosiklet kazalarındaki can kayıplarının en temel sebebi budur. Yerli imalat. Bunu devletimizin ilgili mercilerine yönlendireceğiz, soracağız.' dedi.

Sorunun çözümü için ithalat, gümrük kolaylıkları gibi teklifleri sempozyumun sonunda değerlendireceklerini ifade eden Pabuçcu, sempozyum sonunda bildiri de yayınlayacaklarını sözlerine ekledi.