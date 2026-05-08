Sincan Belediyesi, ilçe genelinde kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelesine devam ediyor. Ulubatlı Hasan Mahallesi, Ahi Evran Mahallesi, Saraycık Mahallesi ve Çimşit Mahallesi’nde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, bir kez daha Saraycık bölgesindeki kaçak ahırlara müdahale etti.

Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Artırıldı

Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini genişleten belediye ekipleri, yerleşim alanları içerisinde ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerine yönelik kapsamlı inceleme gerçekleştirdi.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen yapılara müdahale edilirken, sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Halk Sağlığı ve Güvenliği Vurgusu

Belediye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kent estetiğini bozduğu ve halk sağlığını tehdit ettiği belirtilen kaçak ahır sahiplerine çeşitli yaptırımlar uygulandı. Ruhsatsız yapıların kaldırılması ve ahırların boşaltılması için işletmelere belirli süre tanındığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yerleşim alanları içerisinde kontrolsüz şekilde sürdürülen hayvancılık faaliyetlerinin çevre ve sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Ercan: “Mücadelemiz Sürecek”

Konuya ilişkin açıklama yapan Murat Ercan, ruhsatsız yapılarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Ercan, “Sincan’da kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelemiz aralıksız devam edecek. Yapılan tüm uyarılara rağmen oluşan olumsuzluklara karşı ekiplerimiz sahada aktif şekilde çalışıyor. Halk sağlığını ve huzurunu tehdit eden yapılara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.