Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Uzmanı Ali Hakan Kaya, toplumda “Akdeniz anemisi” olarak bilinen Talasemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, evlilik öncesinde yapılacak basit tarama testleriyle ağır talasemi hastası çocuk doğumlarının büyük ölçüde önlenebileceğini söyledi.

“Taşıyıcı Olduğunu Bilmeden Yaşıyor”

Talaseminin kalıtsal bir kan hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, taşıyıcılığın çoğu zaman belirti vermediğini ifade etti.

Birçok kişinin taşıyıcı olduğunu fark etmeden yaşamını sürdürdüğünü vurgulayan Kaya, özellikle anne ve babanın her ikisinin de taşıyıcı olduğu durumlarda çocukta ağır talasemi görülme riskinin ortaya çıktığını kaydetti.

Basit Kan Testiyle Tespit Edilebiliyor

Evlilik öncesi yapılan taramaların önemine dikkat çeken Kaya, talasemi taşıyıcılığının basit bir kan testiyle belirlenebildiğini söyledi.

Kaya, “Çiftlerin evlilik öncesinde yaptıracağı testler sayesinde riskli durumlar erkenden ortaya çıkarılabiliyor. Böylece gerekli genetik danışmanlık süreçleri planlanabiliyor” dedi.

“Sadece Kansızlık Olarak Görülmemeli”

Akdeniz anemisinin hafife alınmaması gerektiğini ifade eden Kaya, hastalığın ağır formlarında yaşam boyu tedavi ihtiyacı doğabildiğini belirtti.

Ağır talasemi vakalarında çocuklarda ciddi kansızlık, büyüme geriliği, kemik deformasyonları, dalak büyümesi ve sık enfeksiyonların görülebildiğini aktaran Kaya, tedavi edilmediğinde kalp, karaciğer ve hormon sistemini etkileyen ciddi komplikasyonların gelişebileceğini söyledi.

Belirtiler Demir Eksikliğiyle Karıştırılabiliyor

Çocukluk döneminde uzun süren halsizlik, solukluk, çabuk yorulma ve gelişim geriliği gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirten Kaya, talaseminin sıklıkla demir eksikliği anemisiyle karıştırıldığını ifade etti.

Doğru tanı için uzman değerlendirmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, erken teşhis edilen hastalarda düzenli takip ve tedaviyle yaşam kalitesinin önemli ölçüde artırılabildiğini söyledi.

Gen Tedavisi Umut Veriyor

Ağır talasemi hastalarında düzenli kan nakli ve ilaç tedavisinin temel yaklaşım olduğunu kaydeden Kaya, bazı hastalarda kemik iliği naklinin kalıcı tedavi seçeneği olabildiğini belirtti.

Son yıllarda gen tedavisi alanında yaşanan gelişmelerin umut verici olduğunu dile getiren Kaya, toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Kaya, “Talasemi önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Evlilik öncesi tarama ve bilinçli yaklaşım sayesinde hasta doğumlarının büyük bölümü engellenebilir” ifadelerini kullandı.