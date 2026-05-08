Altındağ Belediyesi, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Güneşevler Mahallesi’nin ardından bu kez Zübeyde Hanım Mahallesi İskitler bölgesi için hazırlanan dönüşüm projesi vatandaşlara tanıtıldı.

“Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı”, Şair Baki Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, hak sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Projenin Detayları Vatandaşlarla Paylaşıldı

Toplantıda konuşan Başkan Tiryaki, bölgede planlanan dönüşüm sürecine ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Vatandaşların sorularını yanıtlayan Tiryaki, süreçle ilgili tüm ayrıntıların şeffaf şekilde paylaşıldığını belirtti.

Tiryaki, “Vatandaşlarımızla birlikte Zübeyde Hanım Mahallesi İskitler bölgesi hakkında bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Sürece dair tüm detayları anlattık, akıllarda soru işareti kalmaması için gerekli açıklamaları yaptık” ifadelerini kullandı.

“Daha Güvenli ve Modern Konutlar İçin Çalışıyoruz”

Altındağ’da daha önce hayata geçirilen dönüşüm projelerini hatırlatan Tiryaki, yeni proje için de hazırlıkların önemli ölçüde tamamlandığını söyledi.

Arazi çalışmaları ile mimari ve kentsel tasarım süreçlerinin kısa süre önce tamamlandığını belirten Tiryaki, belediyenin proje sürecinde garantör olarak yer aldığını ifade etti.

Hak sahipleriyle uzlaşma sağlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini vurgulayan Tiryaki, “Altındağlı hemşehrilerimizin daha güvenli, modern ve yaşanabilir konutlarda yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Destek Mesajı

Toplantıya katılan vatandaşlar ise yürütülen çalışmalar nedeniyle Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti. Kentsel dönüşüm projelerinin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirten mahalle sakinleri, sürecin bir an önce başlamasını istediklerini ifade etti.

Başkan Tiryaki, konuşmasının sonunda Altındağ’daki dönüşüm çalışmalarının gelecekte daha da büyüyerek devam edeceğini söyledi.