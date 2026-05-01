Altındağ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlık çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, Tatlar Mahallesi’nde bulunan Kurban Satış Alanı’nda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Tesis Baştan Sona Yenileniyor

Kurban Satış Alanı’nda başlatılan çalışmalar kapsamında bakım, onarım ve tadilat işlemleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Alanın bayram sürecinde vatandaşlara daha hijyenik ve düzenli bir hizmet sunması hedefleniyor.

Altındağ Belediyesi ekipleri, tesisin tüm birimlerini elden geçirerek alanı Kurban Bayramı dönemine hazır hale getiriyor.

Vatandaşlara Daha Düzenli Hizmet Hedefi

Yapılan çalışmalarla birlikte Kurban Satış Alanı’nın hem satıcılar hem de vatandaşlar için daha kullanışlı ve güvenli bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Hazırlıkların bayram öncesi tamamlanması planlanıyor.