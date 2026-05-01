Diyarbakır’da taksi şoförü Veysel Meşe’nin, husumetli başka bir kişiye benzetilerek öldürülmesine ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Aralarında bir azmettiricinin de bulunduğu 4 sanık, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Firari 2 sanığın dosyası ayrılırken, suça sürüklenen 2 çocuğa ise 22 ve 12 yıl hapis cezası verildi.

Olay 2023 Yılında Bağlar’da Meydana Geldi

Cinayet, 6 Ekim 2023 tarihinde Bağlar ilçesinde yaşandı. İki çocuk babası olan Veysel Meşe, park halindeki taksisinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Meşe, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde çok sayıda boş kovan bulunurken, yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

“Ben Değilim” Diyerek Can Verdi

Dosyada yer alan ifadeye göre, saldırganlar Meşe’yi husumet yaşadıkları başka bir taksiciye benzetti. Olay yerine müşteri gibi bindirilen çocuk aracılığıyla götürülen Meşe’nin saldırı sırasında “Ben değilim, ben değilim” dediği belirtildi.

Soruşturmada, saldırının 5 bin TL karşılığında planlandığı ve tetikçilerin yanlış kişiyi hedef aldığı ortaya çıktı.

Mahkemeden Ağır Cezalar

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ali Yakoğlu, Sidar Atlı, Nihat Mafrak ve Muhammed Güngörür hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Suça sürüklenen çocuklardan biri 22 yıl, diğeri ise yaş indirimi uygulanarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca bir çocuk sanığa ruhsatsız silah taşıma suçundan ek ceza verildi.

Baba Mehmet Meşe: Adalet Yerini Buldu

Duruşma sonrası konuşan baba Mehmet Meşe, oğlunun ekmeğinin peşinde çalışan bir emekçi olduğunu belirterek, başka bir kişinin yerine öldürüldüğünü söyledi.

Meşe, olayda başka azmettiricilerin de bulunduğunu öne sürerek tüm sorumluların cezalandırılmasını istedi.