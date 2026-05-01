Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürdalı köyünde yaşayan 6 kişilik Ötken ailesi, yıkılma tehlikesi bulunan tek göz evde zor şartlar altında hayatını sürdürüyor.

Yaklaşık 5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle yatağa bağımlı olan 55 yaşındaki Abdullah Ötken, evlerinin bakımsızlıktan harabeye döndüğünü belirtti. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle evlerini onaramadıklarını dile getiren Ötken, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

“Hasta olduğum için evimi yapamadım. Evim yıkılmak üzere. Pencerelerin camları yok, naylonla kapattım. Lavabonun kapısı olmadığı için bezle kapattım. 6 kişilik aile olarak tek odada kalıyoruz. Çocuklarımın yatacak ve ders çalışacak bir odası bile yok.”

Komşular Destek Oluyor

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan aile, geçimini büyük ölçüde komşuların ve hayırseverlerin yardımlarıyla sağlıyor. Zaman zaman yapılan desteklerin yeterli olmadığını ifade eden aile, kalıcı bir çözüm bekliyor.

Yetkililere Çağrı

Zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren Ötken ailesi, evlerinin onarılması ya da yeni bir konut sağlanması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.