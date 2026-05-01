Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlemeyle ilgili açıklamada bulundu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, belirli şartları taşıyan anneler 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabilecek.

1 Nisan 2026 Sonrası İçin Yeni Başvuru Şartı

Bakan Göktaş, yaptığı paylaşımda, “Doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlememizle annelerimizin ve ailelerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde ek 8 haftalık doğum izni kullanabilecek.

İş-Aile Yaşam Dengesi Vurgusu

Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında, aile yapısını güçlendirmeye yönelik adımların süreceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, iş-aile yaşamı dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

Anneler İçin Yeni Destek Dönemi

Yeni doğum izni düzenlemesinin özellikle çalışan annelerin iş hayatı ile aile yaşamı arasında daha sağlıklı denge kurmasına katkı sağlaması bekleniyor. Düzenleme, annelerin doğum sonrası süreçte bebekleriyle daha fazla vakit geçirmesine imkan tanıyacak.