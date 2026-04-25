Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik viraja girildi! Milyonların kilitlendiği dev derbide Galatasaray ve Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar akşamı Rams Park’ta kozlarını paylaşıyor. Nefeslerin tutulduğu mücadele öncesi taraftarlar "Derbi saat kaçta?", "GS FB maçı hangi kanalda?" ve "Muhtemel 11'ler belli mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev derbiye dair tüm merak edilenler...

Derbi Ateşi Rams Park’ta Yanıyor: Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Süper Lig’in 31. haftasında futbol dünyasının gözü İstanbul’a çevrildi. Liderlik yarışı ve prestij açısından büyük önem taşıyan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak.

Maçın Saati: 20:00

Stadyum: Rams Park

Yayın Kanalı: beIN Sports 1

GS - FB Derbi Muhtemel 11'ler (Beklenen Kadrolar)

Teknik direktörlerin taktik savaşında sahaya süreceği isimler büyük oranda netleşti. İşte yarın akşamki dev maçın beklenen kadroları:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Talisca.

Takımlarda Son Durum: Eksikler ve Sakatlar

Zorlu mücadele öncesi her iki takımda da kritik eksikler can sıkıyor.

Galatasaray cephesinde; sarı kart cezalısı olan Metehan Baltacı ile sakatlıkları devam eden Yaser Asprilla ve Enes Emre Büyük bu akşam kadroda olmayacak.

Fenerbahçe cephesinde ise; Mert Hakan Yandaş cezası nedeniyle forma giyemezken, sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Dorgeles Nene de takımdaki yerlerini alamayacak.

Şampiyonluk Yolunda Kritik 90 Dakika

Puan tablosundaki yakın takip devam ederken, bu maçtan çıkacak sonuç şampiyonluk yarışının seyrini tamamen değiştirebilir. Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak puan farkını açmak isterken, Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek zirve yarışında "ben de varım" demeyi hedefliyor.