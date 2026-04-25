Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde düzenleniyor. Yarışlar, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü organizasyonuyla hayata geçirildi.

Yarışın startı; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla verildi.

“Türkiye Spor Turizmiyle Dünyaya Açılıyor”

Start öncesinde konuşan Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, organizasyonun Türkiye’nin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bu yarışlar sayesinde Türkiye hem doğasıyla hem de spor turizmiyle dünyaya açılıyor. 7 ülkeden 500 sporcuyu ağırlıyoruz” dedi.

“Tarihe Saygı Yarışı” Vurgusu

Etkinliğin “Tarihe Saygı Yarışı” mottosuyla düzenlendiğini belirten Gürsoy, aynı gün gerçekleştirilen 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü ile birlikte organizasyonun manevi anlamının daha da güçlendiğini ifade etti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise yarışların yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını belirterek, “Bu organizasyon, Çanakkale ruhunu yaşatan önemli bir etkinlik. Sporcuların burada yarışırken tarihin izlerini hissettiklerine inanıyorum” diye konuştu.

Tarihi Atmosferde Yelken Yarışı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de yarışların uluslararası prestijine dikkat çekerek, “Çanakkale Boğazı’nın tarihi atmosferiyle birleşen bu yarışlar, görsel ve sportif açıdan eşsiz bir deneyim sunuyor” ifadelerini kullandı.

Kupalar Tarihi Mekânda Verilecek

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüller, Anadolu Hamidiye Tabyası Hangarı’nda düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Türkiye’nin Spor Turizmi Gücü Artıyor

Her yıl daha fazla uluslararası katılımcıyı ağırlayan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Türkiye’nin spor turizmi alanındaki gücünü artırırken, Çanakkale etabı ise “tarihle iç içe spor” konseptiyle dikkat çekmeye devam ediyor.