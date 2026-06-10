Muhabir: Haber Merkezi
OnlyFans Soruşturmasında Mal Varlıklarına El Koyma Kararı!
OnlyFans üzerinden elde edildiği öne sürülen gelirlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin taşınmazları, araçları, banka hesapları ve kripto varlıklarına tedbir kararı uygulandı.
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