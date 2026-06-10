Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin (TİGAD) Kırşehir'de gerçekleştirdiği 12. Dijital Medya Çalıştayı, katılımcıları bu kez haber gündeminin ötesinde, Anadolu'nun köklerine uzanan bir medeniyet yolculuğuna çıkardı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Türkiye'nin dört bir yanından gelen gazeteciler, Ahiliğin başkenti olarak kabul edilen Kırşehir'de, Ahilik Müzesi'ni ziyaret ederek yüzyıllardır ayakta kalan bir değerler sistemini yerinde tanıdı.

TAŞ DUVARLAR ARASINDA BİR MEDENİYETİN HAFIZASI

Selçuklu mimarisinden ilham alınarak inşa edilen Ahilik Müzesi, yalnızca tarihi eserlerin sergilendiği bir yapı olmanın ötesinde; Anadolu'da şekillenen çalışma ahlakının, toplumsal dayanışmanın ve insan merkezli üretim anlayışının yaşayan hafızası niteliğini taşıyor.

Müzenin her bölümünde Ahiliğin kuruluş felsefesi, esnaf teşkilatlanmasındaki kuralları ve bireyi merkeze alan eğitim sistemi ziyaretçilere aktarılırken, TİGAD üyeleri de bu kadim mirasın günümüz toplumuna bıraktığı mesajları dinleme fırsatı buldu.

"AHİLİK, İNSAN YETİŞTİREN BİR MEKTEPTİR"

Ziyaret boyunca heyete rehberlik eden Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Ahiliğin çoğu zaman yalnızca bir esnaf örgütlenmesi olarak değerlendirildiğini, ancak bu yaklaşımın eksik kaldığını ifade etti. Çetinkaya, Ahiliğin özünde bir karakter inşa sistemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizde Ahilik sadece bir meslek örgütlenmesi olarak algılanıyor. Oysa Ahilik bir insan yetiştirme okuludur. Güçlü, üretken, ahlaklı, vatanını ve milletini seven bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir medeniyet projesidir."

Ahi Evran'ın öncülüğünde kurumsallaşan bu sistemin, sadece ekonomik hayatı düzenlemediğini; toplumsal huzurun, dürüst ticaretin ve meslek etiğinin de temellerini attığını vurgulayan Çetinkaya, Ahilik anlayışının bugün hâlâ güncelliğini koruduğunu dile getirdi.

DİJİTAL ÇAĞDA AHİLİK DEĞERLERİ

Program sonunda Gazetemiz SONSÖZ'e değerlendirmelerde bulunan Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, dijitalleşen dünyada Ahilik ilkelerinin daha da önemli hâle geldiğini belirtti.

Doğruluk, güvenilirlik, meslek ahlakı ve toplumsal sorumluluk gibi kavramların bugün medya dünyasında da yol gösterici olması gerektiğine dikkat çeken Çetinkaya, Ahiliğin özünde yer alan değerlerin çağlar üstü bir niteliğe sahip olduğunu ifade etti.

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