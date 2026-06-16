Kaza, Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 40 ACK 153 plakalı midibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 40 ADA 253 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

İlk belirlemelere göre kazada servis araçlarında bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.