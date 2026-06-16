ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından imzalanan mutabakat zaptı, İran tarafında ise Muhammed Bakır Kalibaf tarafından onaylandı.

Washington yönetimi, anlaşmanın nükleer programın denetlenmesi ve bölgedeki radikal gruplara finansman sağlanmaması konusunda iş birliği çerçevesi sunduğunu açıkladı. Trump, İran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmayacağı konusunda uzlaşı sağlandığını belirtirken, Vance ise anlaşmanın yalnızca genel bir çerçeve oluşturduğunu ve kritik ayrıntıların ilerleyen müzakerelerde netleşeceğini ifade etti.

Piyasalarda İlk Tepki Pozitif Oldu

Anlaşma haberinin ardından küresel piyasalarda güçlü bir yükseliş görülürken, yeni işlem gününde yatırımcıların daha ihtiyatlı hareket ettiği gözleniyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda enerji akışının tamamen normale dönmesinin zaman alabileceğine yönelik beklentiler, piyasalardaki iyimserliği sınırlıyor.

Analistler, diplomatik gelişmenin önemli bir jeopolitik risk unsurunu azalttığını ancak anlaşmanın sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerinin devam ettiğini belirtiyor.

Gözler Fed Toplantısında

Piyasaların odağında yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bulunuyor. Fed'in para politikasına ilişkin vereceği mesajların küresel varlık fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Makroekonomik veriler de ekonomik yavaşlama sinyalleri vermeye devam ediyor. ABD'de açıklanan New York Fed imalat endeksi beklentilerin altında kalırken, sanayi üretimindeki artış da sınırlı gerçekleşti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 99,80 seviyelerinde işlem görüyor.

Altın ve Petrol Fiyatlarında Son Durum

Jeopolitik risklerin etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselerek 4.322 dolara çıktı. Brent petrol ise ABD-İran mutabakatının enerji arzına yönelik endişeleri azaltmasıyla yüzde 0,7 gerileyerek 82,4 dolar seviyesine indi.

Wall Street'te Rekorlar Geldi

ABD borsaları günü güçlü yükselişlerle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,92 yükselerek tarihi zirvesini yenilerken, S&P 500 yüzde 1,65 ve Nasdaq yüzde 3,07 değer kazandı.

Özellikle SpaceX hisseleri, halka arz sürecinin ardından ikinci işlem gününde yüzde 19,6 yükselerek dikkat çekti. Şirketin halka arzdan yaklaşık 85,7 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş enerji şirketlerini olumsuz etkilerken, havayolu şirketlerine alım getirdi. Exxon Mobil ve Chevron hisseleri gerilerken, United Airlines ve American Airlines hisseleri yükseldi.

Avrupa ve Asya Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyona ikinci tur etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Asya tarafında ise Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 1'e yükseltmesi dikkat çekti. Bu karar, bankanın 1995 yılından bu yana ulaştığı en yüksek politika faizi seviyesi oldu.

Çin'de ise zayıf tüketim verileri ekonomideki kırılganlığın sürdüğüne işaret etti. Perakende satışlar Mayıs ayında son iki buçuk yılın ardından ilk kez daralma gösterdi.

Borsa İstanbul Güçlü Yükseldi

Yurt içinde ise Borsa İstanbul pozitif ayrıştı. BIST 100 endeksi günü yüzde 3,64 yükselişle 14.446 puanda tamamladı.

Orta Doğu'da tansiyonun düşeceğine yönelik beklentiler ve tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 218 baz puanın altına gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 seviyelerinin direnç; 14.300 ve 14.200 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.