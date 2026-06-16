Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer hakkında yeni bulgulara ulaşıldı.

"İhaleye fesat karıştırmak", "Rüşvet", "Suçtan elde edilen gelirin aklanması" ve "Edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlamaları kapsamında tutuklu bulunan Tuncer'e ait taşınmazların edinim süreçleri mercek altına alındı. Mali incelemeler sonucunda, söz konusu taşınmazların alımında açıklanamayan para transferleri ve şüpheli finans hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda aralarında Cansel Tuncer'in eşi ve kayınvalidesinin de bulunduğu toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Emniyet ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın mali boyutunun kapsamlı şekilde incelendiği kaydedildi.

Yetkililer, para hareketleri ve taşınmaz edinim süreçlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.