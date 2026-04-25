“Özel çocuklarımızla iz bırakan buluşma” temasıyla düzenlenen etkinlikte, rengarenk süslenen klasik Volkswagen araçlar (vosvoslar) konvoy oluşturdu. Çocukların da katıldığı konvoy, şehir içinde belirlenen güzergahı takip ederek etkinlik alanına ulaştı.

Eğlence ve Atölyelerle Dolu Bir Gün

Konvoyun ardından okul bahçesinde devam eden etkinliklerde çocuklar için çeşitli atölyeler ve aktiviteler düzenlendi. Müzik eşliğinde dans eden öğrenciler, oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, hem eğlence hem de sosyal etkileşim açısından önemli bir deneyim sundu.

“Çocukların Mutluluğu En Büyük Kazanç”

Ankara Volkswagen Fun Club Başkan Yardımcısı Ayhan Arı, yıl boyunca farklı toplumsal gruplarla etkinlikler düzenlediklerini belirterek, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu ifade etti.

Farkındalık Çağrısı

Yıl Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dışkapı Şubesi Müdürü Elif Özel ise etkinliğin toplumsal farkındalık açısından önemine dikkat çekti. Özel, özel gereksinimli bireylere karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal Dayanışmanın Güzel Örneği

Etkinlik, özel gereksinimli çocukların sosyal hayata katılımını desteklerken, toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladı. Katılımcılar, bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.