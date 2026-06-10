Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, Merkezi Sanat Galerisi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmaların yer aldığı organizasyonda, giyim branşında eğitim alan kursiyerlerin kendi tasarımlarını sergilediği defile de büyük ilgi gördü.

Serginin açılışına Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, usta öğreticiler, eğitim dönemini tamamlayan yüzlerce kursiyer ve çok sayıda vatandaş katıldı. 9-21 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide, kursiyerlerin hazırladığı birbirinden farklı el sanatları ürünleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Binlerce Kursiyerin Emeği Sergileniyor

KEÇMEK bünyesinde eğitim alan vatandaşların hazırladığı sergide; takılar, hediyelik eşyalar, geleneksel el nakışı çeyizlik ürünler ve ev dekorasyonuna yönelik birçok çalışma yer alıyor. Farklı yaş gruplarından kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde KEÇMEK çatısı altında faaliyet gösteren 12 kurs merkezinde, 60 farklı branşta eğitim verildi. 78 usta öğreticinin görev aldığı merkezlerde açılan toplam 245 kurstan 3 bin 840 kursiyer yararlandı.

"Kadınların Üretime Katkısını Desteklemeye Devam Edeceğiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, kursiyerlerin ortaya koyduğu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aygün, KEÇMEK'in sadece bir eğitim merkezi olmadığını, aynı zamanda kadınların meslek edinmesine, üretime katılmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlayan önemli bir sosyal proje olduğunu belirtti.

Bu yıl yaklaşık 4 bin kadının kurslardan faydalandığını ifade eden Aygün, belediye olarak kadınların istihdama ve üretime katılımını destekleyen projeleri artırarak sürdüreceklerini söyledi.

80 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi

Programda duygusal anlar da yaşandı. Keçiören Belediyesi'nin ücretsiz okuma yazma kurslarına katılarak 80 yaşında okuma yazma öğrenen Hacer Öztaşkın, kursların kendisine sağladığı katkılar için Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ile eğitmenlere teşekkür etti. Öztaşkın, törende "Bayrağım" adlı şiiri okuyarak izleyicilerden alkış aldı.

Açılış programı, Keçiören Belediyesi Konservatuvarı'nın verdiği konserin ardından kurdele kesimiyle devam etti. Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün ve beraberindeki davetliler, sergi alanını gezerek kursiyerlerin hazırladığı eserleri tek tek inceledi ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.