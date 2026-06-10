İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan haber ve paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İBB iştiraki Medya A.Ş.'nin tutuklu eski Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında bulunduğu döneme ilişkin beyanlarına değinildi.

Emniyet açıklamasında, Türker'in gözaltı sürecinde maruz kaldığını öne sürdüğü uygulamalara ilişkin iddiaların kamuoyunda yer bulduğu belirtilerek, söz konusu süreçlerin hukuki mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlemlerin Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulandı. Gözaltına alınan kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

Emniyet, Türker'in gözaltı sürecine ilişkin dile getirdiği iddialarla ilgili olarak, "Şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın sonunda ise kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, tüm işlemlerin yürürlükteki hukuk kuralları doğrultusunda yerine getirildiği ifade edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın yapıldığını bildirdi.