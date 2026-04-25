Türkiye ve Suriye’nin iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, Güneydoğu Asya’dan Suriye’ye giden bir gemide 236 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu bildirildi.

MİT’ten kritik istihbarat

Operasyonun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından elde edilen istihbarat doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Uyuşturucu yüklü geminin Güneydoğu Asya’dan yola çıkarak sırasıyla İskenderiye ve Beyrut limanlarına uğradıktan sonra Suriye’ye ulaştığı tespit edildi.

Lazkiye Limanı’nda operasyon

MİT’in istihbaratı Suriye İçişleri Bakanlığı ile paylaşmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye narkotik birimlerinin de katılımıyla 16 Nisan’da Lazkiye Limanı’nda gemide arama yapıldı.

236 kilogram esrar ele geçirildi

Konteyner içerisinde gizlenmiş halde bulunan 236 kilogram esrar ele geçirilirken, uyuşturucunun yaklaşık 300 milyon TL değerinde olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.