Rize’de sahilde erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlenmeye çalışılıyor

Rize’nin Pazar ilçesinde sahildeki kayalık alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayalık alanda hareketsiz bulundu

Olay, ilçeye bağlı Güzelyalı mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sahildeki kayalık alanda hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adli Tıp’a kaldırıldı

Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.