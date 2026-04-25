Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda açlık grevini sürdüren Doruk Madencilik işçilerine destek büyüyor. Günlerdir ödenmeyen maaşları ve hakları için direnişte olan işçiler, seslerini duyurmak amacıyla başlattıkları eylemi kararlılıkla sürdürüyor.

İşçilere yönelik destek ziyaretlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye Barolar Birliği temsilcileri Kurtuluş Parkı’na gelerek madencilerle bir araya geldi. Ziyarette, işçilerin yaşadığı mağduriyetin hukuki boyutuna dikkat çekilirken, sürecin takipçisi olunacağı mesajı verildi.

ERKAN BAŞ GREVE DEVAM EDİYOR!

Öte yandan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş da işçilere destek amacıyla açlık grevine katılmıştı. Baş, eylemini madencilerle birlikte sürdürürken, işçilerin taleplerinin karşılanması için kamuoyuna çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüş başlatan ancak başkent girişinde polis engeliyle karşılaşan madenciler, tüm baskılara rağmen geri adım atmadı. Eylemlerinin ilerleyen günlerinde de Kurtuluş Parkı’nda kalmaya devam eden işçiler, “Haklarımızı alana kadar buradayız” diyerek kararlılık mesajı veriyor.