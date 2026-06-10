CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde yaşanan disiplin tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 9 milletvekilinin disipline sevk edilmek istenmesine sert tepki gösterdi.

Özel, AK Parti tarafından “butlan” kararıyla göreve getirildiğini öne sürdüğü yönetimin, CHP’de genel başkanlık yapamayacağını savunarak, “Erdoğan iktidarının devamı için görevlendirilen butlan yönetimi, 9 milletvekilimizi hukuksuz bir şekilde disipline sevk etmek istemektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrasi ve örgüt iradesiyle büyüyen bir parti olduğunu belirten Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu ve mücadeleci tarihinde, demokrasiye ve örgüt iradesine sahip çıkanlar gururla anılacaktır. İradeyi gasp edenler, korkuyla ve baskıyla yol yürüyenler ise utançla hatırlanacaktır” dedi.

Parti örgütünün ve üyelerin iradesini savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Özel, “Bizler, baba ocağını teslim almaya çalışanlara karşı örgütün sesini, üyelerimizin iradesini savunmaya devam edeceğiz. CHP, Saraydan icazet alan, Saraya payanda olanların değil; bedel ödeyerek mücadele edenlerin partisidir” değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekillerinin halkın oylarıyla seçildiğini kaydeden Özel, “Milletvekillerimizi millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar” ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasının sonunda parti içindeki mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil seçilmişler yönetecektir” dedi.