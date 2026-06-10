Siyaset arenasının sıcak gündemi, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) aldığı son ihraç kararlarıyla hareketlendi. Karara en sert ve dikkat çeken tepkilerden biri de Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden kapsamlı bir açıklama yapan İnce, CHP yönetimini adeta yaylım ateşine tuttu.

"Saray Rejiminin Tuzağına Düşülmemeli"

Muharrem İnce, daha önce de benzer uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, CHP'nin bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizdi. İnce, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"9 Haziran 2026’da yaptığım açıklamada, Saray Rejiminin tuzağına düşen CHP’nin bölünmeden, parçalanmadan mutlaka ayakta kalması gerektiğini belirtmiş ve sürecin serinkanlılıkla yönetilip Partiyi ayrıştıran söylem ve eylemlerden uzak durulmasına vurgu yapmıştım."

"Butlan Kararıyla Gelen MYK, Partiyi Bölüyor"

CHP yönetiminin meşruiyetine de atıfta bulunan İnce, milletvekillerinin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini "hukuk ve demokrasi dışı" olarak nitelendirdi. Kararın siyasi bir hata olduğunu savunan tecrübeli siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Butlan kararıyla CHP yönetimine gelen MYK bugünkü toplantısında, CHP milletvekillerini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmiştir. Hukuka aykırı olan, demokrasinin değer ve ilkeleriyle bağdaşmayan ve parti içi demokratik mücadele ve mutabakat alanını tıkayan bu karar siyaseten yanlış olmasının yanında CHP’yi parçalayıp bölmek dışında bir amaca da hizmet etmemektedir."

"Siyasi Partiler Emir-Komuta Merkezi Değildir"

Parti içi demokrasinin önemine dikkat çeken Muharrem İnce, kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan milletvekillerinin ihraç istemiyle sevk edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Siyasi partilerin birer emir-komuta zinciriyle yönetilemeyeceğini vurgulayan İnce, açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

"CHP’de politika yapan herkesin, parti organlarına aday olma, adaylardan birini destekleme, başkalarının desteğini toplamak için faaliyette bulunma en doğal haklarıdır. Ortada partiden atılmayı gerektirir kesinleşmiş bir yargı kararı yokken, böylesine hassas bir dönemde böylesine yanlış bir karar alınması kabul edilemez.

Tekrar etmek isterim ki CHP’nin parçalanması değil, bütün kadrolarıyla el ele, kol kola, omuz omuza ve başı dik bir şekilde ayakta durması gerekmektedir. Bunun için, bu yanlış kararı alan MYK’dan, yanlış kararlarını ülkemizin ve partimizin yararını gözeterek yeniden gözden geçirmelerini ve geri almalarını talep ediyorum."