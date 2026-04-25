Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen yıllık bütçe toplantısında konuşan Özbek, FIFA kokartı bulunmayan bir hakemin böylesine önemli bir maça atanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Türk futbol kamuoyunun da bu atamayı sorguladığını vurgulayan Özbek, kararın arkasındaki amacı anlamanın zor olduğunu dile getirdi.

“Hedefimiz Şampiyonluk”

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Özbek, derbiden galibiyetle ayrılarak 26’ncı şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi. Teknik ekip ve futbolculara güvendiğini belirten Özbek, taraftara da birlik mesajı verdi.

“Galatasaray’a Yönelik Baskılar Artıyor”

Son yıllarda benzer durumlarla sıkça karşılaştıklarını dile getiren Özbek, kulübün yükselişinden rahatsız olan çevreler olduğunu öne sürdü. Tüm bu engellere rağmen başarılarını sürdürdüklerini belirten başkan, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Avrupa’da Tarihi Başarı

Galatasaray’ın sadece futbolda değil, diğer branşlarda da önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Özbek, kulübün Avrupa’da futbol, basketbol ve voleybolda kupa kazanan tek Türk kulübü olduğunu hatırlattı. Özellikle kadın voleybol takımının CEV Cup şampiyonluğu öne çıktı.

Dev Projeler ve Tesis Yatırımları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri ve Aslantepe Vadisi projelerine de değinen Özbek, bu yatırımların kulübün geleceğini güvence altına alacağını söyledi. Yeni projeyle farklı branşların tek çatı altında toplanması hedefleniyor.

Gelirlerde Rekor Artış

Galatasaray’ın finansal açıdan da güçlü bir dönemden geçtiğini belirten Özbek:

Son 9 ayda rakiplerinin toplamından fazla hasılat elde edildiğini

Stadyum gelirlerinin 93 milyon euroya ulaştığını

UEFA gelirlerinin 60 milyon euro olduğunu açıkladı

Ayrıca kulübün son 9 ayda kâr elde eden tek Süper Lig takımı olduğunu ifade etti.

Transfer ve Kadro Değeri

Özbek, Victor Osimhen, Uğurcan Çakır ve Wilfried Singo transferleri için toplam 135 milyon euro bonservis planlandığını, bunun 80 milyon eurosunun ödendiğini belirtti. Kadronun yüksek piyasa değerine dikkat çeken Özbek, uygun şartlar oluşmadıkça oyuncu satmayı düşünmediklerini söyledi.