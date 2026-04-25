AFAD tarafından organize edilen yardım gemisinde toplam 730 ton insani yardım malzemesi yer aldı. Sevkiyat kapsamında:

7 bin 200 çadır

12 bin gıda kolisi

1.000 hijyen kolisi

22 bin battaniye

bulunuyor. Yardımların özellikle barınma ve temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

“İyilik Gemisi Umut Taşıyor”

Mersin Limanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İsrail’in saldırıları sonrası Lübnan’da insani krizin derinleştiğine dikkat çekti. Pehlivan, artan can kayıpları ve yerinden edilen milyonlarca insan nedeniyle bölgedeki ihtiyaçların büyüdüğünü belirterek, Türkiye’nin yardımlarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Gönderilen geminin sadece bir yardım taşıma aracı olmadığını ifade eden Pehlivan, “Bu gemi aynı zamanda bir umut seferidir” dedi.

Gazze’ye 110 Bin Tonun Üzerinde Yardım

AFAD’ın sadece Lübnan’a değil, Filistin’e yönelik yardımlarını da sürdürdüğünü belirten Pehlivan, bugüne kadar:

14 uçak

21 gemi

ile 110 bin tonun üzerinde insani yardım ulaştırıldığını açıkladı. Ayrıca kara yoluyla yüzlerce TIR yardımın da bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Türkiye’den Küresel Dayanışma Mesajı

AFAD’ın kuruluşundan bu yana 5 kıtada 80’den fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü belirten yetkililer, Türkiye’nin insani yardım çalışmalarında aktif rol oynamaya devam edeceğini bildirdi. Yardımların sadece maddi değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma ve kardeşlik mesajı taşıdığı vurgulandı.

İyilik Gemisi’nin Beyrut Limanı’na ulaşmasının ardından yardımların hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanıyor.