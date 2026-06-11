İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran basınına yansıyan bilgilere göre, Sirik Limanı çevresi ile Minab hattında duyulan patlamalar sonrası bölgede hava savunma sistemlerinin devreye girdiği öne sürüldü. Aynı zamanda Cask ve Keşm Adası çevresinde de benzer seslerin duyulduğu aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) açıklamalarında ise Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait bazı radar ve hava savunma unsurlarının hedef alındığı iddia edildi.

Bölgedeki gelişmelerin ardından Körfez hattında güvenlik alarmı yükselirken resmi makamlardan can kaybı ya da hasara ilişkin net bir doğrulama yapılmadı.

Gerilim, ABD’nin “karşılık operasyonu” olarak duyurduğu saldırılar ve İran’ın misilleme açıklamalarıyla birlikte daha da tırmanmış durumda.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran'daki başlıca tesislerin bombalanacağını bildirdi.