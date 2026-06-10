Sözleşmeli erlerin kamu kurumlarında istihdam edilmesini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen yasa teklifiyle, görev süresini tamamlayan sözleşmeli erlere kamu personeli alımlarında önemli bir avantaj sağlanması hedefleniyor.

Sözleşmeli Erler Genel Dernek Başkanı Abidin Kocabuğa, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda hazırlanan düzenlemenin son aşamaya geldiği belirtildi.

Teklif kapsamında, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı personel kadrolarının yüzde 10'unun görev süresini tamamlayan sözleşmeli erlerden karşılanması zorunlu hale getirilecek.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, binlerce sözleşmeli erin kamu kurumlarında istihdam edilmesinin önü açılacak. Sözleşmeli erler, yıllarca sürdürdükleri görevlerin ardından sivil hayatta daha güçlü istihdam imkanlarına kavuşmayı bekliyor.

Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifin, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Bu adımın, sözleşmeli erlerin istihdam haklarının güçlendirilmesi açısından önemli bir düzenleme olması bekleniyor.