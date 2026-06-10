Toplumsal etki odaklı projeleriyle dikkat çeken JCI Çankaya, eğitime erişimi desteklemek ve fırsat eşitsizliğinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ndeki okulda kütüphane oluşturdu.

Ankara'dan bölgeye giden JCI Çankaya üyeleri, kütüphanenin açılışını gerçekleştirirken öğrenciler için gün boyu çeşitli etkinlikler düzenledi. Takım çalışması ve liderlik temalı oyunlar, yaratıcı atölyeler ve sosyal etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazandı.

PROJEYE GENİŞ DESTEK

Projeye Ankara Anıttepe Rotary Kulübü, Ankara Maltepe Rotary Kulübü, Ankara Gazi Rotary Kulübü, Kayseri Rotary Kulübü, Ankara Eğitim Hayallerine İnananlar Rotary Kulübü, Ankara Toastmasters ve Ankara Türkçe Toastmasters başta olmak üzere çok sayıda kurum ve gönüllü destek verdi.

JCI Türkiye Hibe Programı'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, çeşitli yayınevleri ve özel sektör temsilcileri de projeye katkı sundu. Destekçiler, çocukların kitaplara erişiminin artırılması ve eğitim olanaklarının güçlendirilmesi amacıyla projeye kaynak sağladı.

AÇILIŞTA ANLAMLI MESAJLAR

Açılış programına JCI Çankaya üyelerinin yanı sıra okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve yerel yöneticiler katıldı. Programda konuşan JCI Çankaya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ersin, değişimin bir çocuğun kurduğu hayalle başladığını belirterek, kitapların çocukların hayallerini büyüten en önemli araçlardan biri olduğunu söyledi.

Ersin, "Yaşayan Kütüphane" adının da bu anlayıştan doğduğunu ifade ederek, kütüphanenin çocukların keşif yolculuğunda bir ışık olmasını temenni etti. Projenin yürütülmesinde emeği geçen gönüllü ve destekçilere teşekkür etti.

ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI

Etkinlik kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Pamuk şeker ve mısır ikram edilen çocuklar, müzik eşliğinde düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi. Günün sonunda gerçekleştirilen su savaşı ise renkli görüntülere sahne oldu.

JCI Çankaya yetkilileri, çocukların eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Açılan kütüphanenin ise bölgedeki öğrencilerin bilgiye erişimini güçlendirmesi ve uzun yıllar hizmet vermesi hedefleniyor.