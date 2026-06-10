Merhum sanatçı Edip Akbayram'ın ailesi, son dönemde CHP'de yaşanan "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kamuoyuna duyurulan açıklamada, Edip Akbayram'ın yaşamı boyunca demokrasi, özgürlük, halk iradesi ve toplumsal adalet değerlerini savunduğu vurgulandı.

Aile, kamuoyunda "mutlak butlan" olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin, Akbayram'ın hayatı boyunca benimsediği demokratik anlayışla örtüşmediğini ifade etti. Açıklamada, toplumun geniş kesimlerinde oluşan kaygıların ve demokrasiye ilişkin hassasiyetlerin göz ardı edilemeyeceği belirtildi.

Bu kapsamda Akbayram Ailesi, sanatçının seslendirdiği eserlerin, kamuoyunda "mutlak butlan" sürecinin temsilcisi veya destekçisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediklerini duyurdu.

Açıklamanın sonunda, Edip Akbayram'ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu şekilde yaşatılmasının temel hassasiyetleri olduğu vurgulanarak kamuoyunun takdirine sunuldu.