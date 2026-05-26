Pazarcık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında TIR sürücüsü yaşamını yitirdi, biri polis memuru olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde akşam saatlerinde yaşandı.

Lastik Arızasını Kontrol Ederken Feci Kaza

İddiaya göre Gaziantep’ten Nurdağı yönüne giden Hakim Karaaslan (25) yönetimindeki TIR’ın lastiklerinden duman çıkması üzerine sürücü, aracını emniyet şeridine çekti.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen polis memuru Mehmet Fatih Ç. (29), yardım etmek için aracını durdurdu ve Karaaslan’a destek olmak amacıyla emniyet şeridinde beklemeye başladı.

Kontrolden Çıkan TIR Dehşet Saçtı

TIR’ın dorsesinin sol arka lastiklerini kontrol ettikleri sırada İbrahim K. (39) idaresindeki başka bir TIR’ın kontrolden çıktığı, önce park halindeki araca ardından da iki kişiye çarptığı bildirildi.

Kazada TIR sürücüsü Hakim Karaaslan olay yerinde hayatını kaybetti. Polis memuru Mehmet Fatih Ç. ve diğer TIR sürücüsü İbrahim K. ise yaralandı.

Yaralıların Durumu Ciddi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Mehmet Fatih Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cenaze Silopi’ye Gönderildi

Hakim Karaaslan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin Şırnak’ın Silopi ilçesine gönderildiği belirtildi.