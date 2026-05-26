Sergey Lavrov ile Marco Rubio arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Ukrayna savaşı ve bölgesel krizler ele alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Rus ordusunun Kiev’deki askeri unsurlara yönelik sistematik saldırılar başlatacağı bilgisini Amerikan tarafına iletti.

“Kiev Yönetiminin Saldırılarına Karşılık Verilecek”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda konuşan Lavrov’un, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivillere ve unsurlara yönelik saldırılarına karşılık verileceğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede ABD’ye ve diğer ülkelere, diplomatik misyon personelleri ile vatandaşlarını Kiev’den tahliye etmeleri tavsiye edildiği aktarıldı.

Alaska Zirvesi Vurgusu

Lavrov, geçen yıl gerçekleştirilen Alaska Zirvesi kapsamında Ukrayna krizine ilişkin bazı uzlaşıların sağlandığını hatırlatarak, Avrupa’daki siyasi çevreler ile Kiev yönetiminin bu süreci baltaladığını savundu.

Hürmüz Boğazı ve Küba Gündemi

Telefon görüşmesinde tarafların ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, diplomatik çözüm girişimleri ve Küba ile ilgili gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Diplomatik Misyonlar İçin İş Birliği Mesajı

Açıklamada, iki bakanın görüş ayrılıklarına rağmen Rusya ve ABD diplomatik temsilciliklerinin çalışma süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik girişimleri artırma konusunda kararlılık mesajı verdiği kaydedildi.